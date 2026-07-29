Розробник російських дронів пережив замах у Тулі

У російській Тулі 29 липня невідомий відкрив вогонь по місцевому підприємцю, якого росЗМІ називають директором компанії з розробки безпілотних літальних апаратів Андрєєм Черезовим. Попри кілька пострілів, замах виявився невдалим — чоловік вижив і перебуває в лікарні.

Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на власні джерела та Слідче управління Слідчого комітету РФ по Тульській області.

За інформацією слідства, напад стався в під'їзді багатоповерхового будинку на вулиці Міхєєва. Невідомий кілька разів вистрілив у підприємця з вогнепальної зброї, коли той повернувся додому. Незважаючи на поранення, потерпілому вдалося вижити. Його госпіталізували.

За даними російського видання «Известия», мішенню був директор компанії, що займається розробкою безпілотників, Андрєй Черезов. Зазначається, що близько першої години ночі він повернувся з роботи, а нападник відкрив вогонь у момент, коли бізнесмен відчиняв двері своєї квартири.

Російські правоохоронці порушили кримінальну справу за статтею про замах на вбивство. Наразі вони проводять слідчі дії та розшукують особу, причетну до нападу.