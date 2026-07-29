На головкома Драпатого ведеться масштабна атака

У Центрі протидії дезінформації при РНБО заявили про масштабну інформаційну атаку, спрямовану проти головнокомандувача ЗСУ генерал-майора Михайла Драпатого. За даними ЦПД, у соціальних мережах масово поширюють фейки та маніпуляції, покликані дискредитувати військове керівництво.

Як повідомили у Центрі, у Facebook, Threads та на інших платформах, переважно через мережу бот-акаунтів, поширюються неправдиві повідомлення про нібито конфлікти між українськими генералами, масштабні перевірки та обшуки у військових частинах, "розформування ТЦК" або відправку всіх їхніх працівників на фронт.

У ЦПД наголошують, що такі інформаційні вкиди є частиною кампанії, мета якої — підірвати довіру до військового командування, спровокувати внутрішні конфлікти та посіяти розкол серед Сил оборони України.

Також у Центрі застерегли, що автори кампанії поширюють вигадані заяви нібито від імені Михайла Драпатого. Таким чином, за словами фахівців, у суспільстві намагаються сформувати завищені очікування, щоб згодом використати їх для дискредитації головнокомандувача.

У ЦПД закликали українців не довіряти неперевіреній інформації в соцмережах та користуватися лише офіційними й верифікованими джерелами.

Як повідомляло раніше ForUa, у ніч проти середи, 22 липня, президент Зеленський повідомив про звільнення Олександра Сирського з посади головнокомандувача Збройних сил України і призначення на його місце 43-річного генерал-майора Михайла Драпатого (позивний – «Рубін»), який досі обіймав посаду командувача Об’єднаних сил ЗСУ.