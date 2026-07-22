Сирського відправили у відставку: президент назвав наступника

Президент України Володимир Зеленський ухвалив рішення змінити головнокомандувача Збройних сил України. Олександр Сирський залишає посаду, а новим очільником ЗСУ стане командувач Об'єднаних сил Михайло Драпатий. Про це президент повідомив у своєму Telegram.

За словами Зеленського, він уже провів зустріч із Олександром Сирським та начальником Генерального штабу Андрієм Гнатовим, під час якої обговорили подальші формати їхньої служби та передачу справ. Також глава держави повідомив, що разом із Михайлом Драпатим, Євгенієм Хмарою та Павлом Палісою визначив нову конфігурацію Генерального штабу ЗСУ. "Визначив, що новим головнокомандувачем Збройних Сил України стане Михайло Драпатий. Разом з Михайлом, Євгенієм Хмарою, Павлом Палісою визначили, як має бути оновлена конфігурація Генерального штабу ЗСУ", – заявив президент.

Водночас Зеленський подякував Олександру Сирському за службу та відзначив його внесок у ключові оборонні операції України. "Факт, що Олександр Сирський забезпечив результати України у захисті Києва, у Харківській наступальній операції, у Курській операції. Значний шлях пройдено, захист України триває, і потрібне гідне ставлення до кожного воїна. Я вдячний Олександру Сирському та кожному нашому воїну за сильні фронтові позиції України", – наголосив Зеленський.

Станом на момент публікації відповідний указ про призначення Михайла Драпатого на посаду головнокомандувача ЗСУ ще не оприлюднений на офіційному сайті президента.

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