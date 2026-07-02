Спека поки не зашкодила зерновим, але в липні ситуація може різко змінитися

Хвиля аномальної спеки, яка накрила Україну наприкінці червня, поки що не завдала суттєвої шкоди врожаю зернових культур. Однак якщо високі температури та дефіцит опадів збережуться у липні, це може серйозно позначитися на врожайності кукурудзи та соняшнику.

Про це в етері Громадського радіо повідомив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук.

За його словами, наразі ситуація не є критичною, оскільки в більшості регіонів уже розпочалися жнива.

«Станом на сьогодні ми не констатуємо серйозних, дуже великих втрат врожаю через відсутність достатньої кількості опадів, оскільки на значній частині території України почалися вже жнива. Отже, станом на сьогодні ситуація не є критичною», — зазначив Марчук.

Водночас він застеріг, що тривале збереження температури на рівні +37...+40 градусів за недостатньої кількості дощів у липні може призвести до значних втрат пізніх культур.

«Якщо така погода збережеться, коли дозріватимуть кукурудза та соняшник, ці культури просто горітимуть і не дадуть врожаю», — пояснив експерт.

Він нагадав, що подібна ситуація вже спостерігалася у південно-східних регіонах України протягом двох попередніх сезонів. У поєднанні з бойовими діями це спричинило значні збитки для аграріїв.

Коментуючи повідомлення про високий урожай картоплі, Марчук зазначив, що наразі йдеться лише про ранні сорти, які дозрівали за сприятливіших погодних умов із достатньою кількістю опадів. Основний урожай картоплі в Україні збирають наприкінці серпня та у вересні, тому оцінювати перспективи пізніх сортів поки зарано.

Також він наголосив, що не існує зернових чи олійних культур, які здатні без втрат переносити тривалу спеку та посуху.

«Висока температура й тривала відсутність дощів так чи інакше призводить до руйнування і втрат», — сказав Марчук.

Попри погодні ризики, Всеукраїнська аграрна рада поки зберігає прогноз врожаю на рівні попередніх років — 80–83 мільйони тонн зернових та олійних культур. Із цього обсягу близько 50 мільйонів тонн планують експортувати.

Водночас Марчук зазначив, що на експортні показники впливатимуть не лише погодні умови, а й безпекова ситуація, адже Росія продовжує завдавати ударів по українській портовій інфраструктурі, через яку здійснюється вивезення аграрної продукції.

За прогнозами синоптиків, хвиля сильної спеки почне відступати з території України з 3 липня.