Прості продукти для здорового кровообігу назвали медики

Правильне харчування відіграє важливу роль у підтримці здоров'я серця та судин. Деякі продукти містять речовини, які сприяють нормальному кровообігу, допомагають контролювати рівень холестерину та зменшують ризик розвитку серцево-судинних захворювань.

Імбир

Імбир містить біологічно активну речовину гінгерол, яка надає кореню характерного смаку й аромату. Дослідження свідчать, що він має протизапальні та антиоксидантні властивості, а також може позитивно впливати на роботу серцево-судинної системи.

Вода

Достатнє споживання рідини допомагає підтримувати нормальну в'язкість крові та запобігає зневодненню. Саме тому лікарі радять регулярно пити чисту воду протягом дня.

Часник і куркума

Часник пов'язують із позитивним впливом на рівень холестерину та артеріальний тиск, тоді як куркума завдяки куркуміну має протизапальні властивості. Вони можуть бути корисним доповненням до здорового харчування.

Помідори

Помідори багаті на лікопін, вітамін С та інші антиоксиданти, які підтримують здоров'я судин. Регулярне вживання овочів і фруктів пов'язують зі зниженням ризику розвитку серцево-судинних хвороб.

Малина, журавлина та чорниця

Ягоди містять поліфеноли, антоціани, вітаміни й клітковину. Вони допомагають боротися з окисним стресом, підтримують здоров'я серця та можуть позитивно впливати на стан судин.

Фахівці наголошують, що найкращий ефект для профілактики серцево-судинних захворювань забезпечує не окремий продукт, а збалансоване харчування, регулярна фізична активність, контроль артеріального тиску та холестерину, а також відмова від куріння. Якщо у людини вже є тромбоз або підвищений ризик його розвитку, змінювати раціон чи приймати будь-які добавки варто лише після консультації з лікарем, особливо якщо призначені препарати для розрідження крові.

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