Губернатор штата Іллінойс проголосив серпень Місяцем незалежності України

Губернатор американського штату Іллінойс Джей Бі Прітцкер офіційно проголосив серпень 2026 року Місяцем незалежності України. Про це повідомляє Світовий конгрес українців.

Документ вшановує незламність українського народу та визнає понад 150-річний внесок української громади Іллінойсу у розвиток штату, збереження української спадщини й підтримку України у боротьбі за свободу.

Ініціативу реалізував Український конґресовий комітет Америки (УККА), відділ Іллінойс.

У Світовому конгресі українців подякували українській громаді Сполучених Штатів за послідовну діяльність на підтримку України та просування українських інтересів на міжнародному рівні.

Торік Прітцкер також оголошував серпень Місяцем незалежності України на знак підтримки.