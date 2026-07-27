Сили оборони уразили термінал у Ростові, міст і склади окупантів

У ніч на 27 липня Сили оборони України завдали ударів по низці військових і логістичних об'єктів російських окупаційних військ у Росії та на тимчасово окупованих територіях України.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

За інформацією військових, одним із уражених об'єктів став експортний термінал у Ростові-на-Дону Ростовської області. Після влучання на території об'єкта виникла пожежа.

Також українські підрозділи уразили наземний ретранслятор, який російські війська використовували для керування ударними безпілотниками типу «Герань» і «Гербера» поблизу Залізного Порту на тимчасово окупованій частині Херсонської області. У Генштабі зазначили, що цей комплекс забезпечував збільшення дальності, стійкості та ефективності управління дронами, якими окупанти атакують українські міста.

Крім того, удару зазнав автомобільний міст через Генічеську протоку, який російські війська використовували для перекидання сил і матеріально-технічного забезпечення на тимчасово окупованих територіях півдня України.

За даними Генштабу, також були уражені ремонтний підрозділ російських військ у Кадіївці, склад паливно-мастильних матеріалів у Сімейкиному Луганської області та склад матеріально-технічних засобів у Перевальному в окупованому Криму.

У Генеральному штабі наголосили, що бойова робота зі знищення військової інфраструктури, яка забезпечує збройну агресію Росії проти України, триває.

Раніше Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило про ураження російського зенітного ракетного комплексу С-400 «Тріумф» у тимчасово окупованому Криму. За даними розвідки, було знищено пускову установку та радіолокаційну станцію 96Л6.

Крім того, бойові водолази Центру спеціального призначення НГУ «Омега» знищили російський фронтовий бомбардувальник Су-24М на військовому аеродромі «Саки» в окупованому Криму.