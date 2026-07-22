Підрядника підозрюють у розкраданні 68 мільйонів гривень на захисті енергооб'єкта

Правоохоронці затримали директора приватного підприємства, якого підозрюють у заволодінні майже 68 млн грн, виділеними на будівництво захисних споруд для одного з енергетичних об'єктів.

Про це повідомила Служба безпеки України.

За даними слідства, 37-річний керівник компанії отримав від державного підприємства підряд на спорудження антидронових укриттів. Загальна вартість договору становила 90 млн грн, при цьому його умови передбачали виплату авансу в розмірі майже 80% від суми контракту.

Слідство вважає, що після отримання майже 68 млн грн підозрюваний не мав наміру виконувати взяті на себе зобов'язання. Хоча на будівництво було відведено 240 днів із моменту укладення договору, роботи так і не розпочалися.

За інформацією СБУ, для легалізації отриманих коштів директор підприємства переказав їх на рахунки інших підконтрольних йому компаній.

Під час обшуків правоохоронці вилучили установчі документи підприємства, бухгалтерську документацію, комп'ютерну техніку та електронне листування, яке, за версією слідства, має доказове значення.

Директору підприємства повідомили про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України — заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах. У разі доведення вини йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.