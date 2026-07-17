Європейські пляжі перевірили на безпечність: куди краще не їхати

Більшість пляжів і зон для купання в країнах Європейського Союзу відповідають високим стандартам якості води. Водночас у кількох популярних туристичних напрямках ситуація викликає занепокоєння через підвищений рівень забруднення, йдеться у щорічному звіті Європейського агентства з охорони навколишнього середовища (EEA)

Експерти проаналізували понад 22 тисячі морських пляжів і зон відпочинку на внутрішніх водоймах у країнах ЄС. За результатами дослідження, 96% місць для купання відповідають мінімальним вимогам якості води, а 85% отримали найвищу оцінку — «відмінна».

Лідером рейтингу став Кіпр, де всі перевірені зони для купання отримали найвищу оцінку. До першої четвірки також увійшли:

Греція — 97,1% пляжів із відмінною якістю води;

Болгарія — 96,9%;

Австрія — 96,5%.

Високі показники також продемонстрували Люксембург, Данія, Німеччина, Італія, Мальта, Литва, Іспанія та Хорватія.

Натомість найгірші результати зафіксували в Албанії. Лише 16,8% місць для купання там отримали оцінку «відмінно», тоді як майже 23% визнали такими, що мають низьку якість води через високий вміст фекальних бактерій.

До країн із найнижчими показниками також потрапили:

Естонія — 56,9% відмінних зон;

Польща — 58,7%;

Угорщина — 64%;

Бельгія — 67,9%.

Фахівці пояснюють, що бактерії E. coli та кишкові ентерококи можуть потрапляти у водойми через переповнення каналізаційних систем або стоки із сільськогосподарських угідь після сильних дощів. Контакт із такою водою здатний спричинити кишкові розлади, подразнення шкіри, очей і вух.

Перед поїздкою туристам рекомендують перевіряти інформацію про якість води на конкретному пляжі. Для цього Європейське агентство з охорони навколишнього середовища пропонує інтерактивну карту з актуальними даними про всі офіційні місця для купання.

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