Трамп вважає російсько-українську війну дурною та безглуздою

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що США готові втрутитися, коли з’явиться можливість досягти угоди щодо врегулювання російсько-української війни.

"Ми хочемо мирної угоди. Ми хочемо, щоб війна закінчилася. Ми готові відігравати будь-яку позитивну роль, яку зможемо, щоб покласти край війні, і для цього знадобиться щось, з чим зможуть погодитися і Росія, і Україна", – сказав він.

Рубіо зазначив, що США вже докладали зусиль у минулому і вони, за його словами, не увінчалися успіхом, повідомляє The Guardian.

"Якщо умови та обставини змінилися так, що це стало можливим, ми готові діяти. Президент відданий цій справі, і щодня, якщо ми побачимо можливість змінити ситуацію на краще, ми це зробимо", – сказав Рубіо.

Він заявив, що Трамп вважає російсько-українську війну дурною, а також безглуздою.

"Якщо ми зможемо відіграти певну роль у її припиненні, ми використаємо силу та вплив Сполучених Штатів, щоб це зробити. І ми готові це зробити, якщо трапиться така нагода. І я сподіваюся, що вона трапиться. І саме це ми послідовно доносимо до обох сторін", – додав Рубіо.

Фото: ОП,