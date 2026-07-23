США хочуть воювати з російськими найманцями в Малі

Адміністрація президента Дональда Трампа розглядає можливість військової операції в Малі, спрямованої проти угруповання, пов’язаного з "Аль-Каїдою", відомого як JNIM (Jama'at Nusrat al-Islam wal-Muslimin), і де перебувають російські найманці.

JNIM створила оплот у Малі та дедалі частіше здійснює напади в прибережних країнах Західної Африки, повідомляє The Washington Post.

Альянс держав Сахеля складається з Малі, Буркіна-Фасо та Нігеру – усіх західноафриканських країн, де військові лідери в останні роки в результаті державних переворотів повалили демократично обрані уряди, значною мірою розірвали зв'язки із Заходом і звернулися до Росії за допомогою у сфері безпеки.

Однак представник адміністрації Трампа поклав провину не на ці уряди, а на їхніх російських партнерів, заявивши, що Москва продемонструвала свою неефективність як партнер Малі у сфері безпеки.

Про те, що адміністрація Трампа розглядає військові варіанти дій у цій країні, раніше не повідомлялося.

Будь-яке пряме військове втручання США в Малі несе ризик зіткнень із російськими силами в регіоні, що також може вимагати заходів з уникнення конфліктів між Вашингтоном і Москвою, подібних до тих, що існували в Сирії під час громадянської війни в цій країні.

На запитання, чи підтримує держсекретар Марко Рубіо військові дії в Малі, Державний департамент ухилився від відповіді, але заявив, що США однозначно засуджують терористичну діяльність у Малі.

У департаменті зазначили, що адміністрація Трампа прихильна до сприяння регіональній відповідальності та співпраці у боротьбі з терористичними загрозами, а також до моніторингу показників і попереджень про загрози нашій батьківщині.

Фото: wikipedia.org.