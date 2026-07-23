Кремль більше не розглядає компроміс із Україною: нові деталі

Російський диктатор більше не розглядає можливість територіальних поступок Україні в межах потенційної мирної угоди. Натомість Кремль має намір зберегти під своїм контролем окуповані райони Сумської та Харківської областей як так звані буферні зони. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела, наближені до Кремля. За інформацією співрозмовників агентства, головною метою Путіна залишається встановлення повного контролю над Донецькою областю. Лише після цього Москва нібито готова повернутися до переговорів про припинення війни.

Раніше, як зазначає видання, у Кремлі розглядали неформальний варіант, за якого Росія могла б повернути захоплені території Сумської та Харківської областей в обмін на поступки України щодо решти Донецької та Луганської областей. Однак тепер від цієї ідеї, за словами джерел, відмовилися.

Співрозмовники агентства стверджують, що зміна позиції Москви пов'язана з тим, що в Кремлі більше не вважають чинними неформальні домовленості, які, на їхню думку, існували після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом в Анкориджі. Водночас Вашингтон неодноразово наголошував, що жодних домовленостей щодо завершення війни там не було досягнуто.

Також Bloomberg пов'язує жорсткішу риторику Кремля з посиленням українських ударів по території Росії та підтримкою Дональдом Трампом нового санкційного законопроєкту проти РФ.

За даними агентства, у Кремлі розраховують встановити повний контроль над Донецькою областю до кінця року. Водночас джерело, близьке до російського Міноборони, вважає такий сценарій малоймовірним і припускає, що реалізація цих планів може затягнутися до 2027 року.

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