Україна стрімко вимирає: на одного новонародженого — майже чотири смерті

За перше півріччя 2026 року в Україні народилися 73 292 дитини, тоді як померли 259 853 людини. Таким чином, на одного новонародженого припадає майже чотири випадки смерті, повідомляє Опендатабот. Порівняно з аналогічним періодом 2025 року кількість народжень скоротилася на 16%. Якщо ж порівнювати з довоєнним періодом, народжуваність в Україні зменшилася майже удвічі. Наразі щомісяця в країні народжується майже 12 тисяч дітей, тоді як десять років тому цей показник сягав приблизно 32 тисяч. Серед новонароджених трохи більше хлопчиків — 51%, дівчаток — 49%.

Найбільше падіння народжуваності зафіксували у прифронтових областях. У Донецькій області кількість новонароджених скоротилася утричі, а у Запорізькій — на 23%. Водночас спад спостерігається і в тилових регіонах. Зокрема, у Вінницькій, Львівській та Тернопільській областях народжуваність зменшилася приблизно на 20%.

Найбільше дітей традиційно народилося у Києві — 8 352, що становить майже кожне дев'яте немовля в Україні.

Водночас смертність у країні вперше за останні п'ять років продемонструвала зростання. За шість місяців 2026 року зареєстровано 259 853 смерті — це на 4% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Найбільше смертей зафіксували у Дніпропетровській області — 28 386 випадків. Найбільший приріст смертності відзначили у Києві, де цей показник зріс на 11%, а за пів року померли 20 121 людина.

Як повідомляло раніше ForUa, через війну за кордон виїхали 5,7 мільйона українців.