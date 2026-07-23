Для досягнення миру в Україні потрібні нові ідеї, - Рубіо

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що для досягнення миру в російсько-українській війні потрібні нові ідеї, аби вийти з глухого кута в переговорах.

Рубіо заявив, що для досягнення угоди про завершення війни, необхідно винести на обговорення нові ідеї, оскільки пропозиції, висунуті до цього часу, були неприйнятними для України на той момент, повідомляє The Guardian.

"Я не думаю, що вони були б прийнятними для неї й зараз; більше того, ймовірно, вони були б ще менш прийнятними", – сказав він.

На його думку, якщо мир і настане – то це буде завдяки якимось новим ідеям та новим концепціям.

"Ми готові запропонувати деякі з них у відповідному контексті та формі, якщо трапиться нагода і будуть сприятливі умови. Ми готові відігравати цю роль у позитивному ключі", – додав Рубіо.

Фото: whitehouse.gov.