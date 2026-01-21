Україна розгорне ППО на базі штучного інтелекту

Найближчим часом Україна планує розгорнути нове покоління перехоплювачів повітряних цілей, керованих штучним інтелектом. Про це заявив міністр оборони України Михайло Федоров в інтерв’ю The Washington Post.

За його словами, Україна має чіткий план захисту повітряного простору від російських атак. Для цього Міноборони підписало угоду з американською компанією Palantir щодо створення передової системи AI Dataroom.

Нова платформа використовуватиме мільйони одиниць даних та зображень, зібраних Україною за роки повномасштабної війни, для навчання алгоритмів штучного інтелекту. Система зможе прогнозувати повітряні атаки та автоматично спрямовувати дешеві автономні перехоплювачі на цілі.

Федоров зазначив, що жодна країна у світі раніше не мала досвіду протидії повітряним ударам такого масштабу, з яким стикається Україна. За його словами, набутий досвід дозволяє створювати нове покоління систем протиповітряної оборони з використанням ШІ.

У матеріалі наголошується, що українські засоби ППО мають бути дешевшими за російські ракети та безпілотники і працювати значно швидше, ніж це можуть зробити оператори-люди. Програмне забезпечення штучного інтелекту планують інтегрувати з вітчизняними перехоплювачами.

У разі реалізації проєкту за планом, уже за шість місяців Україна може отримати основу для загальнонаціональної системи автономної протиповітряної оборони.

Як повідомляло раніше ForUa, Федоров окреслив стан Міноборони після призначення.