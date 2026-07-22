Рубіо заявив, що Іран не ставиться серйозно до переговорів

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що США відкриті до переговорів, і звинуватив Тегеран у тому, що його дії в Ормузькій протоці становлять загрозу свободі судноплавства, повідомляє Sky News.

"Проблема, з якою ми зараз зіштовхуємося, полягає в тому, що вони не ставляться до переговорів серйозно. Якщо ви серйозні, ми теж серйозні. Якщо ні, ми зробимо все необхідне, щоб захистити наші інтереси та інтереси наших союзників", – сказав він.

Держсекретар США наголосив, що за жодним чинним правовим механізмом Іран не має права контролювати судноплавство через Ормузьку протоку, і попередив, що це може мати ширші наслідки у всьому світі.

"Якщо ми створимо на Близькому Сході прецедент, за якого національна держава зможе вирішувати, що вона контролюватиме міжнародну водну артерію… ми створимо дуже небезпечний прецедент, який повторюватиметься в інших частинах світу", – сказав він.

Рубіо додав, що на кону тут стоїть не просто Ормузька протока, а дуже фундаментальний принцип свободи судноплавства.

Фото: whitehouse.gov.