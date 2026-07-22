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ЄС затримав танкер, який підозрюють у використанні фальшивого прапора та порушенні міжнародного морського права

ЄС затримав танкер, який підозрюють у використанні фальшивого прапора та порушенні міжнародного морського права

Євросоюз посилює тиск на російський “тіньовий флот”, який Москва використовує для обходу міжнародних санкцій та фінансування війни проти України. Про це повідомила висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас.

За словами Каї Каллас, 20 липня в рамках операції EUNAVFOR MED IRINI було затримано танкер MV SOUTH STAR, який підозрюють у використанні фальшивого прапора з порушенням норм міжнародного морського права.

– Кожне незаконне плавання допомагає підтримувати воєнну машину Росії. Ми підкріплюємо наші санкції діями на морі, – наголосила Каллас.

Водночас цього тижня країни Євросоюзу схвалили розширення повноважень морської операції EUNAVFOR ATALANTA. Відтепер вона також зможе перевіряти прапори суден, які підозрюють у належності до російського тіньового флоту, за аналогією з механізмом, який уже застосовує місія IRINI.

У ЄС наголошують, що посилення морського контролю має ускладнити роботу російського “тіньового флоту”, який використовується для транспортування нафти та інших вантажів в обхід міжнародних санкцій, а також для фінансування російської воєнної машини.

ForUA нагадує, Сили безпілотних систем упродовж 21–22 липня атакували 13 суден так званого “тіньового флоту” РФ в акваторіях Чорного та Азовського морів.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

ЄСагресія рфтіньовий флот РФ
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