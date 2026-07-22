США завершили одинадцятий раунд ударів по Ірану.

Як повідомили в CENTCOM, американські військові вдарили по іранських військових оперативних центрах, морських об’єктах, авіаційних ангарах, складах безпілотників та військовій логістичній інфраструктурі.

Вони наголосили, що мета удару – подальше ослаблення здатності Ірану загрожувати комерційному судноплавству в Ормузькій протоці.

Протягом останніх трьох місяців Іран атакував понад 30 комерційних суден, що проходили через цю міжнародну водну артерію, яка має життєво важливе значення для регіональної та світової торгівлі. Ці безпідставні атаки поставили під загрозу сотні невинних моряків та підірвали свободу судноплавства.

У CENTCOM наголосили, що попри іранську агресію, Ормузька протока залишається відкритою для проходження комерційних суден.

З початку травня сили CENTCOM сприяли проходженню приблизно 900 комерційних суден та 450 млн. барелів сирої нафти.

Фото: CENTCOM.