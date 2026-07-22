Вдова Олеся Гончара відзначила 100-річний ювілей

22 липня свій 100-й день народження відзначила публіцистка, літературознавиця, редакторка, громадська діячка та багаторічна упорядниця творчої спадщини Олеся Гончара Валентина Гончар.

Як повідомили у Київській міській державній адміністрації, ювілярку особисто привітала заступниця голови КМДА Марина Хонда та вручила їй вітання від Київського міського голови.

У КМДА нагадали, що Валентина Гончар була першим читачем, редактором і критиком творів свого чоловіка, письменника Олеся Гончара. Саме вона друкувала під його диктовку роман «Собор», а згодом під її редакцією побачили світ 11 романів, вісім повістей, вісім збірок оповідань, публіцистичні праці та збірка фронтової поезії. Загалом вона підготувала до друку близько 35 книг, які були перекладені 68 мовами та видані більш ніж у 70 країнах.

Також Валентина Гончар самостійно розшифрувала й упорядкувала щоденники письменника, які вийшли друком у трьох томах та охоплюють період із 1948 до 1995 року.

Марина Хонда зазначила, що столітній життєвий шлях Валентини Гончар нерозривно пов'язаний з історією України. За її словами, ювілярка пережила Другу світову війну, а нині знову є свідком війни, зберігаючи силу духу та відданість українській культурі.

Сьогодні спадщина подружжя Гончарів зберігається в Інституті філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, де створено меморіальну кімнату з особистими речами письменника та понад тисячею експонатів. Серед них — бібліотека з його робочого кабінету, яку Валентина Гончар передала Києву у 2018 році.

З нагоди ювілею Марина Хонда також подарувала родині пам'ятну копію першої публікації оповідання Олеся Гончара «Провесінь» 1955 року, оригінал якого зберігається в архіві газети «Вечірній Київ».