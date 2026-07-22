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Столиця

У школі Києва спалахнув мовний скандал: вчительку оштрафували

У школі Києва спалахнув мовний скандал: вчительку оштрафували

У столиці вчительку одного з ліцеїв оштрафували на 3400 гривень після того, як на уроці для першокласників вона продемонструвала фрагмент мультфільму зі звуковим супроводом російською мовою. Підставою для перевірки стало звернення батька одного з учнів, який є ветераном російсько-української війни. Він повідомив, що під час заняття діти переглядали уривок мультфільму російською мовою, повідомили в офісі Уповноваженого із захисту державної мови.

Після розгляду звернення щодо педагогині склали протокол про адміністративне правопорушення. Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська винесла постанову про накладення штрафу в розмірі 3400 гривень. Як зазначається, вчителька сплатила його того ж дня.

Представник мовного омбудсмана Ігор Спірідонов наголосив, що використання мови держави-агресора під час освітнього процесу суперечить вимогам законодавства. "Використання мови держави-агресора, зокрема в освіті, є грубим та неприпустимим порушенням законодавства. Учні першого класу не повинні захищати свої мовні права від дорослих. Це обов'язок закладу освіти, адміністрації та педагогічних працівників — забезпечити освітній процес державною мовою", — заявив Спірідонов.

Як повідомляло раніше ForUa, до суду передали справу чиновниці Мінкульту, яка в розмовах із колегами виправдовувала російську агресію.

 

 

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

українська моваштрафмовний омбудсманІвановськавчителька
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