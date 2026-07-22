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Суспiльство

Проросійський політик Краснов влаштував мовну провокацію на сесії міськради Дніпра — ЗМІ

Проросійський політик Краснов влаштував мовну провокацію на сесії міськради Дніпра — ЗМІ

У Дніпрі спалахнув черговий політичний скандал. Під час сесії міської ради Загід Габібуллаєв Краснов, влаштував демонстративний мовний демарш.

Політик агресивно вимагав дозволити йому виступати російською мовою, називаючи її «дніпропетровською», та категорично відмовлявся переходити на державну — українську.

Його поведінка супроводжувалася криками, образами та відвертою зневагою до присутніх.

«Питання до СБУ - це вже сепарський замах на створення Дніпропетровської народної республіки від соратника Царьова-Медведчука чи ще треба трішки потерпіти цю політичну недолугість?», — пишуть журналісти.

Теги:

українська моваДніпроКраснов
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