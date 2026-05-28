Трудова міграція: звідки приїжджають іноземні працівники до України

Громадяни Туреччини нині очолюють список іноземців, які отримують дозволи на роботу в Україні, повідомила голова Державної міграційної служби України Наталія Науменко. Водночас у ДМС зазначають, що трудова міграція загалом залишається значно меншою, ніж до початку повномасштабної війни.

У 2025 році посвідки на тимчасове проживання з метою роботи оформили близько 4,9 тисячі іноземців. Для порівняння, у 2021 році цей показник становив приблизно 13 тисяч.

Окрім Туреччини, дозволи на працевлаштування в Україні також отримували громадяни Індії, Узбекистану, Азербайджану, Китаю, Пакистану, Великої Британії та США. У ДМС наголошують, що інформація про нібито масовий приплив працівників із окремих країн не відповідає реальним масштабам міграції.

Також у відомстві повідомили, що нині в Україні тимчасово проживають близько 48 тисяч іноземців, тоді як до повномасштабного вторгнення їх було майже 189 тисяч.

Окремо у ДМС підкреслили, що залучення іноземної робочої сили здійснюється виключно приватним бізнесом після відповідних перевірок, а міграційна політика координується з правоохоронними органами.

Водночас за кордоном перебувають близько 8 мільйонів українців. Влада розраховує на їхнє повернення після завершення війни та розглядає інструмент множинного громадянства як один із механізмів збереження зв’язку з державою.

