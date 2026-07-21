Країна без виборів: Президент Нікарагуа Ортега скасував народне волевиявлення

Президент Нікарагуа Даніель Ортега заявив, що країна більше не проводитиме виборів після закінчення його терміну наступного року. Про це повідомляє агенція Reuters.

Відповідну заяву 80-річний політик зробив у своєму першому за останні два місяці публічному виступі.

Ортега, який безперервно перебуває при владі з 2007 року після попереднього президентського терміну у 1980-х роках, заявив, що цей крок закриє будь-які шляхи для опозиції.

"Тут більше не буде виборів, щоб вони не намагалися захопити уряд та владу", – сказав Ортега у своїй промові в неділю ввечері з нагоди відзначення Сандіністичної революції 1979 року.

"Дні, коли партії, які користувалися підтримкою янкі (США - ред.) та сомосистів (сомосистами він назвав прибічників поваленого в 1979 р. Анастасіо Сомоси - ред.), могли б повернути собі владу, минули та ніколи не повернуться", — додав він.

Державний департамент США не відповів на запит про коментар з цього приводу.

Раніше адміністрація Трампа називала уряд Ортеги диктатурою та запровадила санкції проти понад 2 350 нікарагуанських чиновників та їхніх родичів.

Останні вибори в Нікарагуа у 2021 році викликали широкі суперечки після того, як Ортега заарештував своїх опонентів та бізнес-лідерів, а також криміналізував інакомислення в країні.

Минулого року Ортега ще більше зміцнив свою владу за допомогою низки конституційних реформ, що включали призначення його дружини Росаріо Мурільйо "співпрезидентом" та продовження президентського терміну до шести років. Тепер він та його дружина контролюють практично все, зокрема збройні сили та судову систему країни.

Рада ООН з прав людини звинуватила Ортегу у перетворенні країни "на авторитарну державу" та систематичному порушенні прав людини. У 2018 році Ортега відповів на широкомасштабні антиурядові протести репресіями, внаслідок яких загинуло понад 300 людей.

Фелікс Марадьяга, кандидат у президенти від опозиції, який був ув'язнений у Нікарагуа з 2021 по 2023 рік, перш ніж був висланий до США, сказав, що він розглядає коментарі Ортеги не стільки як демонстрацію сили, скільки як "визнання страху".

«Ортега публічно визнав, що завжди було його справжнім наміром: запобігти будь-якій формі демократичної конкуренції щодо його тиранічного проєкту», – сказав Марадьяга у коментарі Reuters.

За словами Сальвадора Маренко, координатора групи Nicaragua Nunca Más Human Rights Collective, Ортега вже фактично придушив опозицію в країні під час попередніх перевиборів 2011, 2016 та 2021 років.

А минулорічні конституційні реформи вже встановили однопартійну систему в країні, де лідерів опозиції більше не існує, оскільки їх було вислано.