Росія може вдарили українськими дронами по країнах НАТО,– Міноборони Польщі

Росія може використати захоплені українські дрони для провокацій проти країн НАТО, зокрема Польщі. Про це заявив міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш, пише RFM 24.

Сценарій російської операції “під чужим прапором” став однією з тем засідання Комітету Ради міністрів з питань національної безпеки Польщі.

За словами міністра, подібна операція може виглядати так: над Польщею або іншими державами східного флангу НАТО з’являється рій безпілотників із маркуванням, яке вказуватиме на їхню приналежність до української армії.

– Ми вже мали провокації із застосуванням дронів, тож бачили, на що здатна Російська Федерація. Саме тому наша пильність і попередження про можливість таких дій є важливим елементом, – заявив Косіняк-Камиш.

Очільник польського Міноборони додав, що потенційними цілями такої операції можуть стати Польща, країни Балтії, Фінляндія та Румунія.

Він запевнив, що військові, прикордонна служба, поліція, спецслужби та союзники на східному фланзі НАТО координують свої дії.

Польський уряд співпрацює з Збройними силами України у сфері захисту повітряного простору.

Говорячи про охорону кордонів, Косіняк-Камиш зазначив, що “нікому не вдалося незаконно перетнути польсько-білоруський кордон”.

Міністр додав, що під час засідання комітету також обговорювали питання кібербезпеки та посилення дезінформаційних кампаній.

Косіняк-Камиш заявив, що уряд успішно протидіє російській пропаганді.

– Ми не впораємося, якщо російську пропаганду поширюватимуть самі поляки, ми самі. Саме тоді виникає величезна небезпека. Закликаю всіх ретельно перевіряти джерела інформації, — наголосив глава Міноборони Польщі.

ForUA нагадує, нещодавно міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Росія може готувати операцію “під чужим прапором”, у якій використає українські безпілотники для провокації.