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Столиця

КМДА обіцяє не підвищувати тарифи на воду

КМДА обіцяє не підвищувати тарифи на воду

Тариф у майже 90 грн. за кубометр для киян не запроваджується.

"Це економічно обґрунтований тариф, який розрахувало ПрАТ "АК "Київводоканал". Наразі він не застосовуватиметься. Місто не погодило такий тариф. Для киян вартість послуги централізованого водопостачання та водовідведення становитиме 63,79 грн. за кубометр", – повідомляє КМДА.

Відповідний тариф був затверджений Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ще у 2024 році.

Фото: соцмережі.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

водаКиївтарифиКМДА
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