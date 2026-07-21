ЗМІ назвали генерала, який очолить ЗСУ у разі відставки Сирського

Президент України Володимир Зеленський, ймовірно, розглядає можливість зміни керівництва Збройних сил України. Одним із головних кандидатів на посаду головнокомандувача називають командувача Об'єднаних сил генерал-майора Михайла Драпатого. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела, обізнані з ситуацією.

За інформацією агентства, питання можливої відставки чинного головнокомандувача Олександра Сирського обговорюється на тлі масштабних протестів, учасники яких, зокрема, вимагають його звільнення. Співрозмовники Bloomberg стверджують, що Зеленський уже вивчає кандидатури на випадок кадрових змін.

Одне з джерел повідомило, що найбільш імовірним наступником Сирського може стати командувач Об'єднаних сил Михайло Драпатий. За словами співрозмовника, рішення про заміну може бути ухвалене вже найближчими днями.

Водночас інше джерело агентства наголосило, що остаточного рішення щодо майбутнього Сирського поки немає. Крім Драпатого, у списку потенційних претендентів на посаду головнокомандувача нібито перебувають ще десять кандидатів.

Раніше Михайло Драпатий публічно висловив підтримку міністру оборони Михайлу Федорову та його команді. Саме на тлі повідомлень про розбіжності між Сирським і Федоровим ім'я Драпатого дедалі частіше згадується серед можливих кандидатів на найвищу військову посаду.

Офіційних заяв від Офісу президента чи Генерального штабу щодо можливої відставки Олександра Сирського наразі не надходило.

Як повідомляло раніше ForUa, Генштаб заперечив повідомлення про звільнення Сирського та Гнатова.