Генштаб заперечив повідомлення про звільнення Сирського та Гнатова

Генеральний штаб Збройних сил України спростував інформацію, яка поширилася в соціальних мережах і частині медіа, про нібито звільнення головнокомандувача ЗСУ генерала Олександра Сирського.

У командуванні наголосили, що ці повідомлення не відповідають дійсності.

«Генерал Олександр Сирський продовжує виконувати свої обов’язки на посаді Головнокомандувача Збройних сил України», — заявили в Генштабі.

Також у відомстві підтвердили, що начальник Генерального штабу генерал-лейтенант Андрій Гнатов і надалі виконує свої службові обов’язки. У Генштабі нагадали, що рішення про звільнення з цих посад ухвалюються винятково указом президента України.

На тлі поширення чуток про можливі кадрові зміни керівник Офісу президента Кирило Буданов зазначив, що останні кадрові рішення викликали сильні емоції в суспільстві.

«Розумію людей, які висловлюють свою позицію. Небайдужість — це сила, яка тримає нашу державу всі ці роки. Позицію суспільства почуто. Ситуація вирішується фахово, конструктивно й на користь нашої держави. Тому прошу зберігати спокій», — написав він у соцмережах.

Буданов також закликав громадян вести суспільну дискусію мирно та не піддаватися на провокації, наголосивши, що будь-які внутрішні конфлікти можуть бути використані Росією.

Раніше низка українських медіа повідомляла про можливі плани президента Володимира Зеленського змінити головнокомандувача ЗСУ, однак офіційних заяв із цього приводу не було. Водночас останніми днями голова держави повідомляв про консультації з військовими командувачами, зокрема Володимиром Горбатюком, Михайлом Драпатим, Олегом Апостолом та Андрієм Білецьким.

Нагадаємо, після відставки міністра оборони Михайла Федорова в Україні тривають акції протесту. Окрім вимоги повернути Федорова на посаду, частина учасників також виступає за відставку Олександра Сирського з посади головнокомандувача ЗСУ.