Bloomberg: ЄС розглядає варіанти збереження нових санкцій щодо російського СПГ

Євросоюз має намір обговорити щонайменше три можливі сценарії виходу з глухого кута щодо свого останнього пакету санкцій проти Росії. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела, обізнані із ситуацією.

21-й пакет санкцій ЄС минулого тижня опинився в глухому куті після того, як Греція продовжила виступати проти пропозиції заборонити європейським компаніям перевантажувати російський скраплений природний газ для його подальшого експорту до третіх країн.

За словами джерел, серед варіантів, які нині обговорюються, — запровадження 24-місячного перехідного періоду перед набуттям чинності новими обмеженнями, повна відмова від цієї ініціативи або навіть скасування всього пакета санкцій.

ЄС також розглядав можливість продовження дії існуючих контрактів як компромісний варіант. Водночас, за словами співрозмовників, обмеження граничної ціни на російську нафту можуть продовжити навіть у разі, якщо інші елементи пакета так і не будуть погоджені.

Минулого тижня країни-члени ЄС домовилися тимчасово зберегти граничну ціну на російську нафту на рівні 44,10 долара за барель до 23 липня, оскільки не змогли досягти ширшої домовленості щодо санкцій. Відповідно до чинного механізму, гранична ціна мала зрости разом зі світовими цінами на нафту, що послабило б один із ключових інструментів, який союзники України використовують для скорочення нафтових доходів Москви. Тижневе продовження чинного ліміту мало дати європейським чиновникам додатковий час для узгодження нового пакета санкцій, який передбачає довгострокове замороження граничної ціни.

Переговори між столицями були напруженими, оскільки держави-члени намагаються захистити свої інтереси. Зокрема, пропозицію щодо заборони в'їзду до ЄС колишнім російським комбатантам було пом'якшено та відкладено, а ініціативу щодо обмеження імпорту окремих видів риби — відхилено.

За словами джерел, посли ЄС мають зустрітися цього тижня, щоб продовжити обговорення пакету заходів.

Минулого року Євросоюз вирішив перейти на плаваючий механізм визначення граничної ціни на російську нафту. Вона переглядається кожні шість місяців і встановлюється на рівні, що на 15% нижчий за середню ринкову ціну російської нафти сорту Urals. Метою такого механізму було зберегти ефективність санкцій після того, як попереднє обмеження на рівні 60 доларів за барель не змогло суттєво скоротити доходи Кремля від експорту нафти. Однак через війну в Ірані, яка спричинила стрімке зростання світових цін на пальне, верхня межа ЄС також мала зрости, що потенційно могло б забезпечити Кремлю додаткові кошти.

Як повідомляв ForUA, Греція продовжує блокувати 21-й пакет європейських санкцій проти Росії, стверджуючи, що повна заборона на транспортування російського скрапленого газу зруйнує її судноплавну галузь.