Шахрайска схема на 162 млн грн: Назарію Гусакову оголосили нову підозру

Прокуратура повідомила львів’янину, який організував публічний збір коштів на лікування спінально мʼязевої атрофії (СМА), про нову підозру – у легалізації майна, одержаного злочинним шляхом. Про це генеральний прокурор Руслан Кравченко написав у Фейсбуці.

«Трохи більше року тому ми розпочали це розслідування, щоб відповісти на запитання, яке хвилювало тисячі українців: чи були кошти, які люди жертвували на лікування, використані за призначенням. Сьогодні слідство зробило ще один важливий крок», - зазначив Кравченко.

За даними слідства, кошти, які люди переказували, надалі проходили через складну систему фінансових операцій. Їх переводили через криптовалютні сервіси Binance та WhiteBIT, розподіляли більш ніж на 1 170 банківських карток інших осіб, конвертували у криптовалюту USDT і переміщували між численними криптогаманцями.

Усе це, за версією слідства, мало ускладнити встановлення походження коштів та приховати їх подальший рух.

«Загальний обсяг досліджених фінансових операцій перевищує 162,5 млн грн. Ці обставини підтверджені висновком судової експертизи. Під час розслідування встановлено й нових потерпілих. Якщо під час повідомлення про першу підозру їх було 34, то сьогодні вже 96. Розмір встановлених збитків зріс із 1,3 млн грн до понад 2 млн грн», - поінформував Кравченко.

За його словами, підозрюваний співпрацює зі слідством, надає необхідні пояснення та повністю визнає свою вину в інкримінованих злочинах.

Кравченко додав, що досудове розслідування за фактами шахрайства та легалізації майна, вчинених в особливо великих розмірах, завершено. Після відкриття матеріалів стороні захисту обвинувальний акт буде скерований до суду.

«Але це не кінець роботи. В окремому кримінальному провадженні ми продовжуємо встановлювати повний маршрут руху коштів, усіх осіб, які могли брати участь у фінансових операціях, а також фактичних користувачів криптовалютних гаманців, через які проходили гроші», - розповів Кравченко.

Перевіряються й інші фінансові операції, які наразі не охоплені повідомленими підозрами.

«Якщо буде встановлено інших причетних до цієї схеми, кожен із них нестиме відповідальність відповідно до закону. Довіра людей не може бути способом незаконного збагачення», - наголосив Кравченко.

ForUA нагадує, у травні 2026 року Печерський райсуд Києва на два місяці продовжив запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту для Назарія Гусакова, якого підозрюють у шахрайському зборі коштів нібито на лікування СМА.