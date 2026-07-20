Новий прем'єр Британії вирішив спочатку поспілкуватися з Трампом, перш ніж оголошувати склад свого кабінету

Прем’єр-міністр Великої Британії Енді Бернем відклав оголошення складу свого уряду, щоб провести першу на новій посаді телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом. Про це повідомляє The Telegraph.

Лідер Лейбористської партії прибув до резиденції прем’єр-міністра після полудня і, як очікувалось, мав почати оголошувати склад своєї майбутньої команди. Однак Бернем вирішив спершу поспілкуватися з президентом США, перш ніж оголошувати склад свого кабінету.

Бернем, який сьогодні замінив на посаді глави уряду Кіра Стармера, у своєму першому зверненні до нації пообіцяв «зробити цей момент поворотним для Великої Британії».

Виступаючи без нотаток і трибуни, лідер Лейбористської партії заявив, що «здійснить найбільші зміни за останні 40 років», а своїм першочерговим завданням визначив подолання проблеми бездомності.

Раніше Трамп на запитання, чи хотів би він стати першим світовим лідером, який зустрінеться з новим британським прем’єр-міністром, відповів: «Ні, але, думаю, ми, ймовірно, дотримуємося різних поглядів».

Раніше ForUA повідомляв, що король Великої Британії Чарльз ІІІ 20 липня офіційно затвердив на посаді прем'єр-міністра Енді Бернема, який минулого тижня був обраний лідером Лейбористської партії.