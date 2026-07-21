В Україні 21 липня дощі та грози, на півдні та сході прогріє до 33°

У вівторок, 21 липня, в Україні мінлива хмарність, у більшості регіонів – дощі й грози, в окремих районах – град та шквали 15-20 м/с. Про це повідомляє у Фейсбуці Український гідрометцентр.

"У більшості центральних, південних, Сумській та Харківській областях – помірні дощі, грози, вдень місцями значні дощі, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с; на решті території без опадів", – йдеться у повідомленні.

За даними синоптиків, вітер завтра – північний, у західних та північних областях – західний, 5-10 м/с.

Температура на півдні та сході країни вночі 16-21°, вдень 28-33°; на решті території вночі 13-18°, вдень 23-28°, у західних областях 20-25°.

У столичному регіоні у вівторок, 21 липня, мінлива хмарність, без опадів, вітер західний, 5-10 м/с. Температура по області вночі 13-18°, вдень 23-28°; у Києві вночі 16-18°, вдень 25-27°.

Синоптики також попереджають, що грози, град та шквали 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий) можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.