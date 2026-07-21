Трамп анонсував зустріч з новим прем'єром Великої Британії

Президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з новим прем'єр-міністром Великобританії Енді Бернемом.

"Я мав дуже гарну розмову з новим прем'єр-міністром Сполученого Королівства Енді Бернемом. Ми обговорили багато тем, зокрема чудові відносини з Великою Британією. Ми зустрінемося найближчим часом для обговорення тем, що становлять взаємний інтерес", - написав Трамп.

За його словами, під час розмови також ішлося про видобуток нафти в Північному морі, торгівлю, військовий альянс, розмінування Ормузької протоки та інші питання.

Трамп побажав Бернему успіхів на посаді та зазначив, що США будуть поруч, щоб допомогти.

Фото: report.az.