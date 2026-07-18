18-19 липня в Україні переважно без опадів, вдень до +31°

В Україні у вихідні утримається суха погода, лише в західних, Житомирській і Вінницькій областях очікуються помірні, вдень місцями значні дощі, грози, місцями град і шквали. Про це повідомив Український гідрометцентр у Фейсбуці.

"18-20 липня прогнозуємо різну погоду як по датах, так і по території. 18-19 липня у більшості областей спокійну без опадів погоду визначатиме поле підвищеного тиску, лише у західних, в неділю і в Житомирській та Вінницькій областях активний атмосферний фронт із Західної Європи зумовить помірні, вдень місцями значні дощі, грози, в окремих районах град і шквали 15-20 м/с. 20 липня фронт поступово втрачатиме свою активність, однак у більшості областей ще чекаємо короткочасні дощі та грози", - йдеться у повідомленні.

За даними синоптиків, у вихідні переважно без опадів, лише в західних, в неділю і в Житомирській та Вінницькій областях прогнозуються помірні, вдень місцями значні дощі, грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с; 20 липня в більшості областей короткочасні дощі, грози.

Температура вночі 11-19°; вдень 22-27°, у суботу, 18 липня, на заході, південному заході, 19-20 липня в Україні, крім західних областей, 26-31°.

У Києві та області у суботу, 18 липня, невелика хмарність. Опади не очікуються. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

У столиці температура вночі 13-15°, вдень 25-27°; на Київщині вночі 11-16°, вдень 22-27°.