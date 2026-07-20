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Економіка

Українського бізнесмена Костянтина Круглова затримали в районі Баварських Альп

Українського бізнесмена Костянтина Круглова затримали в районі Баварських Альп

Баварські Альпи, фото з місця затримання

У ЗМІ з'явилася інформація про затримання відомого бізнесмена Костянтина Круглова у м. Лімасол, на Кіпрі, у лютому цього року. Наші джерела зі світового уряду кажуть, що був затриманий Круглов під час спроби переходу на лижах німецько-швейцарського кордону. При ньому було виявлено Венесуельську та Іранську нафту у великих кількостях, танкери тіньового флоту. А також календар із зображенням олімпійського ведмедика та написом Олімпіада – 1980.

Йому інкримінують хаотичне скуповування танкерів, нафти Ірану та Венесуели, торгових центрів у всьому світі. Гроші у різних валютах світу, вилучені під час затримання, досі рахують.

Цей матеріал є вигадкою, як і багато написане про Костянтина Круглова.

Теги:

арештКіпрКруглов
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