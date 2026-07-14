Прикраси бронзової доби: На Кіпрі у гробницях знайшли золоті діадеми віком 3400 років

Під час археологічних розкопок на Кіпрі в гробницях бронзової доби виявили рідкісні золоті діадеми віком близько 3400 років. Про це повідомляє Arkeonews.

Прикраси були знайдені на кладовищі пізньої бронзової доби в Хала Султан Текке, важливому портовому місті поблизу сучасної Ларнаки.

У новому дослідженні ідентифіковано дев’ять золотих діадем та дві менші золоті накладки на рот, виявлені у семи камерних гробницях та одній шахтній гробниці, що датуються періодом між XV і XIII століттями до н. е.

Фото: Rainer Feldbacher and Peter M. Fischer

Ці предмети поєднують у собі художні традиції, пов’язані з Єгиптом, мінойським Критом, мікенською Грецією та Близьким Сходом. Попри міжнародні впливи, автори дослідження дійшли висновку, що діадеми, ймовірно, були виготовлені кіпрськими майстрами, які розвинули власний регіональний стиль.

Найбільшим екземпляром є діадема довжиною 34,2 сантиметра. Її пов'язують з жінкою віком від 35 до 40 років.

Ободок прикрашений сімома зображеннями голів биків. Між їхніми вигнутими рогами видніється фігура, схожа на сонячний диск, а смугасте волосся або елементи, схожі на перуку, поруч із обличчями відображають єгипетські художні традиції.

Фото: Fischer P. M

Бики оточені квітковими орнаментами на основі пальмових мотивів та восьмипелюстковими розетками, схожими на мотиви, відомі з мікенської кераміки та елітних поховань у Греції. Це поєднання об’єднує єгипетську та егейську символіку в одному предметі.

Інша прикраса, відома як «діадема з козерогом і котячими головами», є найважчою в колекції — її вага становить 23,14 грама. Її орнамент включає чотирьох козерогів, що біжать, рослинні елементи, розетки, символи у формі пісочного годинника та голови котячих — ймовірно, левів — розташовані на обох кінцях.

Оскільки леви не були ендемічними для Кіпру, їхня присутність ще раз підтверджує вплив художніх традицій Єгипту, Греції та Близького Сходу.