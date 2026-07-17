Україна просить у Греції дати 200 ракет до Patriot

Греція зазнає постійного тиску з боку партнерів по НАТО та ЄС з вимогою надати Україні засоби протиповітряної оборони, зокрема ракети-перехоплювачі для систем Patriot, які перебувають на озброєнні ВПС країни.

Україна звернулася до Греції з проханням надати до 200 ракет PAC-2 з грецьких батарей Patriot, повідомляє eKathimerini.

Українська сторона вважає, що термін експлуатації деяких з цих ракет, які прослужили у ВПС Греції 23 роки, може добігати кінця.

Цей запит надійшов після того, як попередні переговори щодо можливої передачі частини шести грецьких батарей Patriot не привели до укладення угоди.

Хоча деякі союзники стверджували, що Греція могла б надати частину своїх запасів Patriot, українські запити зараз зосереджені саме на запасах ракет, а не на самих системах.

Будь-яка передача вимагатиме, щоб ракети були визнані придатними до використання, але не необхідними для бойових потреб.

Одна з пропозицій, що обговорюється, передбачає продаж Грецією ракет Норвегії, яка потім доставить їх Україні.

Афіни не дали жодних ознак того, що відреагують позитивно.

Грецькі офіційні особи стверджують, що країна вже робить свій внесок у безпеку союзників шляхом розгортання систем Patriot, зокрема батареї в Саудівській Аравії, яка захищає критично важливу інфраструктуру нафтопереробних заводів.

Греція раніше постачала ракети "Sea Sparrow" та "Crotale" для підтримки України після того, як ці системи наблизилися до кінця терміну експлуатації у грецьких збройних силах.

Фото: eKathimerini.