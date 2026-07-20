У Великій Британії сьогодні офіційно змінюється влада

У понеділок, 20 липня, Енді Бернем офіційно вступить на посаду прем'єр-міністра Великої Британії. Він змінить на цій посаді Кіра Стармера, який подасть заяву про відставку королю Карлу III. Після призначення монарх доручить Бернему сформувати новий уряд. Повернувшись до резиденції на Даунінг-стріт, новий глава уряду виступить із першим зверненням до громадян та оголосить про початок формування Кабінету міністрів, повідомляє Bloomberg.

У своїй промові Бернем пообіцяє досягти реальних змін у повсякденному житті британців. Він також наголосить, що країні необхідно рухатися вперед із надією, єдністю та рішучістю. Водночас склад нового уряду та ключові напрями політики поки що офіційно не оприлюднені.

За даними видання, новий прем'єр успадковує низку складних викликів. Серед них — боротьба з нелегальною міграцією, стримування зростання соціальних видатків, підвищення продуктивності економіки та адаптація соціальної системи до старіння населення.

На міжнародній арені Бернему доведеться вибудовувати відносини зі США, а також зберігати провідну роль Великої Британії у підтримці України. Ще одним важливим завданням стане збільшення оборонних витрат країни до 3,5% ВВП до 2035 року.

За інформацією агентства, серед претендентів на ключові урядові посади називають нинішню міністерку внутрішніх справ Шабану Махмуд, а також Луїзу Гей, Аннеліз Міджлі та Люсі Павелл. Водночас майбутнє низки чинних міністрів, зокрема Рейчел Рівз, Іветт Купер, Девіда Ламмі та Веса Стрітінга, наразі залишається невизначеним.

Як повідомляло раніше ForUa, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер під час візиту до Києва оголосив про новий пакет підтримки у розмірі 300 млн євро.