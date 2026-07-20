﻿
Свiт

Британські військові провели симуляцію ударів по рідному місту Путіна

Британські військові провели симуляцію ударів по рідному місту Путіна

Британська армія під час навчань провела симуляцію ударів по рідному місту Володимира Путіна — Санкт-Петербургу — з використанням нових безпілотників з реактивним двигуном. Про це повідомляє The Sun.

Під час навчань британські військові застосували новітні реактивні безпілотники Nyan, які мають дальність польоту майже 250 км, і їхнє ключове завдання - ураження таких цілей, як нафтосховища, склади боєприпасів і військові командні пункти ворога. 

"Під час навчань ми перевіряли, чи може він (дрон Nyan -ред.) долетіти звідси до Санкт-Петербурга. Усе залежить від протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби противника, що впливає на те, як нам доведеться маневрувати", - пояснив один із британських військових.

Фото: The Sun

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

військовівійськові навчанняВелика Британіяагресія рф
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Безугла закликає валити Сирського
Точка зору 20.07.2026 16:27:52
Безугла закликає валити Сирського
Читати
Операція 225-го полку завершилася полоном 64 російських військових
Війна 20.07.2026 16:07:42
Операція 225-го полку завершилася полоном 64 російських військових
Читати
США попри напруженість у відносинах очікують на візит Сі Цзіньпіна
Свiт 20.07.2026 15:48:57
США попри напруженість у відносинах очікують на візит Сі Цзіньпіна
Читати

Популярнi статтi