Британські військові провели симуляцію ударів по рідному місту Путіна

Британська армія під час навчань провела симуляцію ударів по рідному місту Володимира Путіна — Санкт-Петербургу — з використанням нових безпілотників з реактивним двигуном. Про це повідомляє The Sun.

Під час навчань британські військові застосували новітні реактивні безпілотники Nyan, які мають дальність польоту майже 250 км, і їхнє ключове завдання - ураження таких цілей, як нафтосховища, склади боєприпасів і військові командні пункти ворога.

"Під час навчань ми перевіряли, чи може він (дрон Nyan -ред.) долетіти звідси до Санкт-Петербурга. Усе залежить від протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби противника, що впливає на те, як нам доведеться маневрувати", - пояснив один із британських військових.