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Заміна глави уряду: кандидатуру Корецького офіційно внесли до Ради

Заміна глави уряду: кандидатуру Корецького офіційно внесли до Ради

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради подання про призначення Сергія Корецького на посаду прем'єр-міністра України. Про це повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук у Facebook.

За його словами, парламент найближчим часом розгляне президентське подання відповідно до встановленої процедури. "До Верховної Ради України надійшло подання президента України Володимира Зеленського про призначення Сергія Корецького на посаду прем’єр-міністра України. Парламент розгляне його найближчим часом відповідно до встановленої процедури", – написав Стефанчук.

Напередодні президент Володимир Зеленський оголосив про оновлення складу Кабінету міністрів. Чинна прем'єр-міністерка Юлія Свириденко, яка очолювала уряд із 17 липня 2025 року, залишила посаду.

За інформацією з політичних кіл, Свириденко можуть призначити на нову посаду. Зокрема, окремі народні депутати повідомляли, що їй можуть запропонувати очолити посольство України у США. Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.

Раніше ForUa повідомляло, як і чому Зеленський вирішив перетасувати урядову колоду.

 

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

КабмінСергій Корецькийпрем’єр-міністр
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