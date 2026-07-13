Кадри як карти: як і чому Зеленський вирішив перетасувати урядову колоду

У неділю, 12 липня, президент Володимир Зеленський провів низку зустрічей віч-на-віч з високопосадовцями, паралельно анонсуючи велике урядове перезавантаження. Деталі – далі в матеріалі ForUA.

Про неминучий кадровий шторм у Кабміні стало відомо після недільного повідомлення Володимира Зеленського щодо відставки його очільниці Юлії Свириденко. «Ми обговорили деталі з премʼєр-міністром України. Визначили, що для змін потрібне оновлення», - написав у соцмережах нинішній господар Банкової. Президент подякував Свириденко за роботу на посаді премʼєр-міністерки й запропонував очолити «новий значимий напрямок у відносинах з ключовим партнером».

«Розраховую, що разом з парламентарями проведемо відповідні заміни в уряді України. Будуть також зміни у складі керівників правоохоронних органів», - резюмував глава держави.

Незабаром сама пані Свириденко підтвердила свою відставку. «Вдячна президенту за довіру та високу оцінку роботи нашої команди. Пишаюся тим, що мала честь очолювати уряд у найскладніший період новітньої історії України», - зазначила без п’яти хвилин прем’єрка з приставкою «екс».

В даному контексті слід підкреслити, що, по-перше, згідно чинного законодавства, керівника уряду, як і його склад, призначає та звільняє Верховна Рада. По-друге, відставка премʼєра тягне за собою відставку усіх міністрів. Не секрет, що в де-юре парламентсько-президентській Україні, де-факто виконавчою гілкою влади, керує фактично у ручному режимі президент Зеленський. Однак хоча б для галочки глава держави, ініціюючи велике урядове кадрове прання міг провести декоративні консультації зі спікером ВР Стефанчуком, однак цього зроблено не було. Втім, з огляду на те, що парламентарі зберуться на пленарне засідання не раніше як за тиждень, часу, аби заповнити цю прогалину у Зеленського ще вдосталь.

Анонсуючи перезавантаження Кабміну президент оголосив, що Україна змінює свою політичну стратегію. Зокрема, як зазначив Зеленський, за кожен пріоритетний зовнішньополітичний напрямок відповідатиме конкретна людина зі значним досвідом, яка здатна реалізувати те, «про що ми домовляємось на рівні лідерів і що очікує український народ».

«Серед таких напрямків найбільш визначні – Сполучені Штати й наші домовленості щодо ліцензій на виробництво «петріотів» та інша двостороння безпекова співпраця, яка має відображатись у чітких здобутках наших держав і компаній України та Америки», - додав нинішній гарант української Конституції. При цьому він не вказав, що за цей напрямок відповідатиме Свириденко. Сама ж вона зазначила, що обговорила з главою держави подальші кроки і що готова й надалі «служити Україні». Нардеп від «Голосу», а також низка його колег по парламентському цеху припускають, що саме поки що діюча прем’єрка може поїхати працювати послом у США. Водночас у низці медіа зʼявилися повідомлення з посиланням на власні джерела, що нинішня посол України в США Ольга Стефанішина залишить дипломатичну службу за власним бажанням. Зазначається, що начебто пані Стефанішина попросила про завершення дипломатичної служби із особистих обставин ще минулого тижня.

Невдовзі після «блискавки» про неминучу зміну глави Кабміну президент розповів про зустріч із головою «Нафтогазу» Сергієм Корецьким, який очолює НАК з весни 2025-го. Цей меседж з Банкової був сприйнятий в експертному середовищі як можливий натяк, що уряд може очолити саме він. До його кандидатури повернемося дещо згодом.

Отже, на зустрічі з Корецьким марафон недільних рандеву на Банковій не завершився. Пізніше президент також розповів про свої зустрічі з керівниками ключових відомств. Зокрема, він поговорив з міністром внутрішніх справ Ігорем Клименком, міністром енергетики Денисом Шмигалем та міністром оборони Михайлом Федоровим. Зеленський лаконічно зазначив, що вислухав їхні доповіді і обговорив поточні справи.

Окрім того, Володимир Зеленський зустрівся з мером Харкова Ігорем Тереховим. Він розповів, що обговорив з ним взаємодію між центральною та обласними і місцевими владами. А також додав, що досвід Харкова у підтримці людей може бути поширений і на інші міста та громади. Щоправда, пізніше стало відомо, що Терехов навряд чи змінить харківську прописку, не бажаючи втрачати вплив у одному з ключових міст України.

Водночас у тому, що наступником Юлії Свириденко стане нинішній очільник НАК «Нафтогаз України» переконаний політолог, керівник аналітичного центру «Ділова столиця» Вадим Денисенко.

«Майбутній премʼєр, а поки голова «Нафтогазу» Сергій Корецький останні місяці півтора, де-факто, прожив на Банковій. І тепер він без 5 хв керівник уряду. Чому йдуть Свириденко? Вона була частиною системи Єрмака, якому потрібен був слухняний виконавець на посаді голови уряду. В системі, де немає Єрмака, Свириденко, як виконавець поставлених вище задач просто не потрібна. І це попри те, що Свириденко перевзулася відразу після звільнення Єрмака. В новій системі координат потрібен хтось, хто може показати диво. В силу відсутності лави запасних, єдиним кандидатом від якого хочуть очікувати диво є Корецький. Що може показати Корецький? Корецький перш за все не політик. Поки він чистий технократ, трудоголік, дуже чіткий в поставлених задачах і вимогливий до виконання. Але він людина без команди. Він, де-факто, буде парашутистом-одинаком, який працюватиме в старій системі координат. Ніякого чуда він, безумовно, не покаже. Але й провалів, з великою долею ймовірності, точно не допустить», - акцентує політолог.

На його думку, наразі Україна переживає глибинну управлінську кризу, яка не вирішується появою нових гравців, «тому, Корецький - це непоганий вибір, який кардинально нічого не покращить, але в кризовій зимі може бути корисним».

«Зміна премʼєра не вирішить питання випуску пару в суспільстві. Вона не вирішує і електоральні задачі (збільшення рейтингу). Нарешті, ця зміна взагалі не вплине на управлінську систему країни. На жаль», - підсумовує Вадим Денисенко.

Принагідно зауважимо, що 48-річний уродженець Луцька Сергій Корецький є топменеджером нафтогазової галузі, у якій працює, починаючи з далекого 1997 року. Однак, зважаючи на те, що так звана прем’єріада лише стартувала, не виключено, що на урядовій шахівниці з’являться нові фігури у вигляді темних конячок.