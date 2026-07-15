Українці воюють за право продовжити тисячолітню державну традицію - Буданов

Керівник Офісу президента України Кирило Буданов з нагоди Дня Української Державности заявив, що нинішнє покоління українців бореться не лише за територіальну цілісність країни, а й за право продовжувати тисячолітню традицію української державности.

Про це він написав у своєму зверненні з нагоди свята.

За словами Буданова, історія української державности бере початок понад тисячу років тому — у Києві, на берегах Дніпра. Він наголосив, що у 1991 році Україна не створила державу заново, а відновила свою незалежність після століть боротьби.

Керівник ОПУ також зазначив, що хрещення Руси-України за князя Володимира Великого стало визначальним цивілізаційним вибором, який заклав європейський вектор розвитку держави та сприяв розвитку освіти, права, культури й державного управління.

Буданов нагадав, що Київ був одним із політичних, духовних і культурних центрів Європи ще тоді, коли Московської держави не існувало.

«Саме тому Росія протягом століть намагається привласнити спадщину Київської держави, переписати українську історію та заперечити право України на власну державність. Бо без Києва руйнується її кволий недоімперський міт», — наголосив він.

За словами Буданова, українська державність сьогодні означає право жити у власній країні, розмовляти українською мовою, берегти свою культуру, вшановувати героїв і самостійно визначати майбутнє.

Буданов підкреслив, що сучасне покоління українців проходить власне історичне випробовування — захищає державу та водночас закладає підвалини сильної, справедливої й ефективної країни, яка працює в інтересах своїх громадян.

«Ми були тут тисячу років тому. Ми є тут сьогодні. І ми будемо тут завжди», — підсумував він.