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Війна

Двоє людей постраждали через удар РФ по АЗС на Житомирщині

Двоє людей постраждали через удар РФ по АЗС на Житомирщині

Сьогодні вранці під удар потрапила одна з АЗС у Малинській громаді.

"Наразі відомо про двох постраждалих, їм надають допомогу у лікарні", – повідомив начальник Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

На місці події працюють рятувальники та працівники спеціальних служб.

Він закликав жителів дотримуватися правил безпеки під час повітряної тривоги, особливо перебуваючи на автозаправних станціях.

"Звертаємо увагу громадян на необхідність дотримуватись правил безпеки під час повітряної тривоги, особливо перебуваючи на АЗС. Бережіть себе та своїх близьких", – наголосив Бунечко.

Фото: Житомирська ОВА.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

війнаобстрілЖитомирська областьАЗСокупанти
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