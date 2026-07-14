Рада надала колишнім засудженим у ЗСУ ті самі права, що й іншим військовим

Верховна Рада України ухвалила закон №15225, який усуває правову нерівність між військовослужбовцями з-поміж колишніх засуджених та іншими захисниками України. Документ гарантує їм однакові соціальні та правові права під час проходження військової служби.

За відповідне рішення 14 липня проголосували 309 народних депутатів.

– Метою проєкту закону є удосконалення правового регулювання проходження військової служби за контрактом особами, звільненими умовно-достроково від відбування покарання на підставі статті 81-1 Кримінального кодексу України, створення умов для ефективного використання їхнього військового потенціалу з урахуванням віку, стану здоров’я та інших соціальних факторів та забезпечення для них належних гарантій соціального і правового захисту, — йдеться у пояснювальній записці.

Ухвалений документ ліквідовує правову нерівність і забезпечує військовослужбовцям, які були мобілізовані до лав ЗСУ з установ виконання покарань, такі самі права, як і решті військових.

Відтепер вони матимуть право на щорічні відпустки, додатковий відпочинок після звільнення з полону, повноцінне лікування після поранень, а також переведення до ТЦК або тилових підрозділів за станом здоров’я.

Закон гарантує жінкам-військовим цієї категорії право на відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами та на відпустку для догляду за дитиною.

Із моменту запуску в травні 2024 року системи мобілізації ув’язнених до лав ЗСУ вступили понад 12 тис. людей із місць позбавлення волі.

ForUA нагадує, 8 травня 2024 року Верховна Рада України ухвалила закон, який запровадив інститут умовно-дострокового звільнення засуджених для їхньої участі в обороні України, захисті її незалежності та територіальної цілісності.