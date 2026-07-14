Лучанова арештували у справі про викрадення й убивство братів Мосейчуків

Рокитнянський районний суд Київської області обрав запобіжний захід відстороненому командиру 155 окремої механізованої бригади Станіславу Лучанову, якого підозрюють у викраденні та вбивстві двох цивільних жителів Київщини. Про це повідомляє hromadske.

Суд постановив взяти підозрюваного під варту на 60 діб.

Під час судового засідання Лучанов заявив, що не визнає своєї провини. Він також заперечив, що віддавав наказ про викрадення братів Максима та Романа Мосейчуків. За словами підозрюваного, на момент скоєння злочину він перебував у відпустці, тому не міг керувати підлеглими чи віддавати їм будь-які накази.

Прокурор Сергій Мірзоян, представляючи позицію обвинувачення, повідомив, що, за версією слідства, саме Лучанов організував викрадення братів Мосейчуків, залучивши до цього вісьмох військовослужбовців, які перебували у його підпорядкуванні: Руслана Дмитрука, Андрія Зайця, Олександра Перцулу, В’ячеслава Артамонова, Богдана Шурка, Максима Микитенка, Романа Козака та Сергія Коломійця.

За даними слідства, 27 червня військові прибули до будинку братів у селі Калинівка Київської області, незаконно проникли на територію домоволодіння, застосували до чоловіків фізичну силу, зв’язали їм руки й ноги, зав’язали очі та силоміць посадили до автомобілів.

Після цього, стверджує прокуратура, братів доставили до військової частини А5001 поблизу Полтави, де незаконно утримували до 1 липня. Слідство вважає, що того дня Лучанов вирішив убити чоловіків, щоб приховати факт їхнього викрадення, і доручив виконання цього злочину командиру батальйону Олексію Долголенку.

За версією обвинувачення, Долголенко по черзі вивіз братів на полігон поблизу Полтави, застрелив їх і закопав тіла.

Захист Лучанова наполягає, що докази не підтверджують його причетности до злочину. Адвокат Денис Лисов заявив, що під час допитів семеро підозрюваних військових не згадували прізвище Лучанова, а восьмий фігурант справи Богдан Шурко взагалі відмовився давати показання.

Водночас у матеріалах підозри командиру батальйону Олексію Долголенку зазначено, що він нібито діяв за наказом Лучанова. Однак, за словами адвоката, відповідного протоколу допиту, який би підтверджував це твердження, сторона обвинувачення не надала.

Крім того, захист звернув увагу, що кілька свідків під час впізнання вказали на іншого військовослужбовця — В’ячеслава Артамонова, який, згідно з їхніми показаннями, представлявся командиром 155-ї бригади.

Адвокат також наголосив на суперечностях у версії слідства. На його думку, твердження про виконання підлеглими незаконного наказу не узгоджується з версією про їхні дії за попередньою змовою.

Станіслава Лучанова затримали 13 липня у Подільському районі Києва. Днем раніше, 12 липня, усім фігурантам справи повідомили про підозру, а 13 липня поліція вперше офіційно розкрила обставини викрадення та вбивства братів Максима і Романа Мосейчуків.