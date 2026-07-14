У Києві прозвучать «Галицькі пісні» Ревуцького та моноопера Білаша «Балада війни»

26 липня у київському VERE MUSIC HUB відбудеться концерт української академічної музики, під час якого прозвучать вокальні твори Левка Ревуцького та Олександра Білаша, інформує ForUA.

У програмі вечора — цикл «Галицькі пісні» для сопрано та фортепіано, створений Левком Ревуцьким у 1928 році. До нього увійшли вісім обробок народних пісень: «Червоная ружа трояка…», «Ой, сусідко, сусідко…», «Я в кватироньці сижу…», «Моя мила премила…», «На вулиці скрипка грає…», «Як ми прийшла карта…», «Ох, і зажурились стрільці січовії…» та «Їхав стрілець на війноньку…».

Також слухачам представлять монооперу «Балада війни» для мецо-сопрано та фортепіано, яку Олександр Білаш написав у 1971 році за поемою Івана Драча «Балада про гени».

У концерті візьмуть участь сопрано Руслана Руденко, мецо-сопрано Дарина Конопля та піаністка Юлія Яковіна.

Концерт розпочнеться о 19:00 у VERE MUSIC HUB за адресою: Київ, вул. Малопідвальна, 21/8. Вхід здійснюватиметься за запрошеннями, а для відвідування необхідно попередньо зареєструватися через Google-форму. Організатори зазначають, що запрошення намагатимуться надати максимально можливій кількості зареєстрованих слухачів.

VERE MUSIC HUB — мистецький простір, створений благодійним фондом VERE MUSIC FUND. Він поєднує концертну залу на 100 місць і репетиційний простір та слугує майданчиком для концертів, майстер-класів, лекцій, записів і творчих проєктів молодих українських музикантів.