Компанія Fire Point презентувала антибалістичні ракети для системи ППО Freyja

Українська оборонна компанія Fire Point представила антибалістичні ракети FP-7.x, які розробляються для системи протиповітряної оборони Freyja. Про це свідчить допис в Instagram технічної директорки компанії Ірини Терех.
Під час презентації компанія також розкрила концепцію самої системи Freyja. Її позиціонують як пан’європейський протибалістичний щит, що має перебувати у спільній власності країн-партнерів.
“FREYJA – пан’європейський протибалістичний щит, що перебуває у спільній власності”, – йдеться у презентації.
Одним із ключових елементів цієї системи мають стати антибалістичні ракети FP-7.x, які Fire Point презентувала разом із проєктом.
Фото: візуалізація антибалістичних ракет FP-7.x для системи FreyjaАвтор: Сергій Ваха