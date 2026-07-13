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Технології

Компанія Fire Point презентувала антибалістичні ракети для системи ППО Freyja

Компанія Fire Point презентувала антибалістичні ракети для системи ППО Freyja

Українська оборонна компанія Fire Point представила антибалістичні ракети FP-7.x, які розробляються для системи протиповітряної оборони Freyja. Про це свідчить допис в Instagram технічної директорки компанії Ірини Терех.

Під час презентації компанія також розкрила концепцію самої системи Freyja. Її позиціонують як пан’європейський протибалістичний щит, що має перебувати у спільній власності країн-партнерів.

“FREYJA – пан’європейський протибалістичний щит, що перебуває у спільній власності”, – йдеться у презентації.

Одним із ключових елементів цієї системи мають стати антибалістичні ракети FP-7.x, які Fire Point презентувала разом із проєктом.

Фото: візуалізація антибалістичних ракет FP-7.x для системи Freyja

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

система ППОтехнологіїFire Pointантибалістичні ракети
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