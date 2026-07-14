«Фрея» в поміч: які плоди принесе Україні та Європі Антибалістична коаліція

Десять держав Європи, включаючи Україну, у понеділок,13 липня, за результатами установчого засідання в Парижі заявили про створення Інтегрованої коаліції оборони, яка буде розвивати антибалістичний потенціал регіону. Деталі – далі в матеріалі ForUA.

Засновниками Антибалістичної коаліції, про створення якої було оголошено напередодні, стали десять держав: Україна, Франція, Німеччина, Велика Британія, Італія, Іспанія, Норвегія, Нідерланди, Швеція та Данія.

При цьому, у дебютному засіданні новоствореної коаліції у Парижі взяли участь керівники держав та урядів восьми з десяти засновників. Зокрема, Україну представляв Володимир Зеленський, Францію – Емманюель Макрон, Данію – Метте Фредеріксен, Іспанію – Педро Санчес, Швецію – Ульф Крістерссон, Норвегію – Йонас Гар Стьоре, Нідерланди – Роб Єттен та Великобританію Кір Стармер.

Окрім того, у засіданні взяли безпосередню участь троє очільників євроінституцій: президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, президент Європейської ради Антоніу Кошта та генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

На тлі запуску Антибалістичної коаліції президент Володимир Зеленський заявив, що сильні й достатні антибалістичні спроможності потрібні, передусім, щоб закінчити війну Росії проти України. За його словами, антибалістичні спроможності не менш важливі, ніж дип– чи мідлстрайки по російській економіці чи активні операції на передовій.

«Чим більше засобів для збиття російських балістичних ракет буде в України, тим вища імовірність того, що Путін сяде за стіл переговорів, бо його останній аргумент у цій війні більше не працюватиме. Я вдячний президенту Макрону за організацію та проведення першого засідання європейської Антибалістичної коаліції», – зазначив нинішній господар Банкової. Він також окремо подякував радникам з питань національної безпеки та керівникам оборонних компаній, які 13 липня зібралися в Парижі.

Власне, за підсумками закритого установчого засідання представники країн-учасниць щойно створеної Антибалістичної коаліції підписали декларацію про наміри, текст якої оприлюднив Єлисейський палац.

«Ми, лідери Данії, Франції, Німеччини, Італії, Нідерландів, Норвегії, Іспанії, Швеції, України та Великої Британії, визнаючи зростаючу загрозу, яку становлять балістичні ракети, та все більшу важливість оборонних можливостей для безпеки європейського континенту, оголошуємо про початок процесу створення суто оборонної коаліції з протиракетної оборони. Ми висловлюємо свою підтримку її флагманському проєкту, спрямованому на оперативну розробку протиракетного потенціалу», - йдеться у документі.

Лідери-підписанти висловили переконання, що наразі захист Європи вимагає глобального рішення у вигляді інтегрованої архітектури протиракетної оборони для стримування та нейтралізації майбутніх ракетних загроз — розробленої завдяки колективним зусиллям, технологічній відкритості та надійній промисловій співпраці.

«Така архітектура доповнить існуючі системи протиракетної оборони, включаючи суверенні європейські рішення, які вже придбані або мають бути придбані країнами-учасницями. Об’єднавши нашу оборонну промислову базу, наукові дослідження та оперативний досвід, ми прагнемо створити спільний протиракетний потенціал для Європи та підтримати відповідні заходи, спрямовані на його розвиток. Ми робимо це не проти будь-якого народу, а на захист свого власного», - наголосили засновники коаліції.

Паралельно вони визнали унікальний досвід України, «набутий у ході оборони проти агресивної війни Росії».

«Цією декларацією ми прагнемо встановити спільні оперативні вимоги, створити спільні технічні робочі групи, визначити чіткі механізми управління та розробити дорожню карту для досягнення перших оперативних можливостей коаліції — відповідно до наших відповідних конституційних положень та міжнародних зобов’язань», - йдеться у декларації. Вищеназвані лідери, котрі скріпили її своїми автографами пообіцяли підтримувати спільні науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи в рамках Флагманського проєкту, зокрема шляхом пошуку відповідних можливостей для фінансування.

Слід зауважити, що Антибалістична коаліція залишається відкритою для інших країн, які поділяють її принципи та цілі.

В рамках першого засідання Антибалістичної коаліції президент Зеленський презентував європартнерам розроблений в Україні проєкт «Фрея» – своєрідну заміну ЗРК «Патріот».

«Наша робота над спільною системою FREYJA – не для того, щоб замінити вже наявні системи. Це спосіб доповнити нашу оборону, створити надійний щит над усією Європою і зробити все це швидше й дешевше», – наголосив, на вдаючись у деталі на спільному брифінгу з очільниками Франції, Великобританії та Німеччини Володимир Зеленський.

Таким чином, як принагідно зауважує портал Axios, офіційний Київ чи не вперше в історії виступив не в ролі молодшого партнера, «що підпорядковується, зокрема старій Європі», а як лідер масштабного міждержавного проєкту.

Концепт нової протиракетної системи, покликаної стати більш масовим та дешевшим аналогом американських комплексів Patriot (українська ракета-перехоплювач коштує близько $700 тисяч – у рази менше за перехоплювач Patriot, який обходиться в мільйони- Ред.) діятиме за наступним алгоритмом: Київ надасть ракету та проєкт, а європейська Антибалістична коаліція має дати гроші, радари, електроніку та заводи. Керуватиме проєктом, як вже зазначалося вище, саме Україна – на інших умовах наша держава просто-на просто не надасть європейським партнерам свою антиракету, назва якої, до слова, у міфології асоціюється з богинею Фреєю - могутньою войовницею та чаклункою.

Військові експерти розцінюють створення Антибалістичної коаліції як безпрецедентний крок, який має на меті перетворити унікальний бойовий досвід України на основу загальноєвропейського протиракетного щита. При цьому профільні фахівці окремо акцентують на тому, що розробка «Фреї» - вимушений крок із категорії: не було би щастя, то нещастя допомогло. Власне, йдеться про те, що ракети для ЗРК Patriot, про гострий дефіцит яких постійного говорить президент Зеленський, надзвичайно важко придбати, в тому числі через тривалий процес виробництва - від 23 до 25 місяців. Таким чином, очевидно, що Україна змушена була взятися за розробку своєї протиракети, яка, за словами Зеленського може гранично оперативно бути запущена у серійне виробництво.

Наразі дев’ять країн Антибалістичної коаліції вже заявили про свою участь. Причому, як зазначає CNN, офіційний Берлін зіграв превентивно - ще у червні підписавши з Україною відповідний договір.

Загалом, провідні західні медіа, коментуючи «народження» Антибалістичної коаліції, роблять акцент на лідерській ролі України. Зокрема, Politico, констатувавши, що «Київ з ракетного лузера трансформувався у надпотужного гравця», додає, мовляв, потенційно проєкт «Фрея» може мати підтримку 40-ка держав– саме стільки країн входять до Коаліції бажаючих/охочих, створеної у березні 2025 року. Загалом, резюмують західні оглядачі, новий проєкт FREYJA - це не скільки допомога Україні, скільки допомога європейців самим собі.

Окремо слід зауважити, що учорашній Париж дав і суто двосторонній результат. Зокрема, президент Макрон оголосив про передачу Україні винищувачів Rafale – перші мають зʼявитися в нашому небі у 2028–2029 роках – і, що важливіше, про ліцензії на виробництво ракет Aster-30, SCALP та авіабомб AASM. Важливо розуміти, що Франція передає не просто зброю, а здатність її виробляти. До слова, Володимир Зеленський відзначив напередодні чинного господаря Єлисейського палацу орденом Свободи – і дійсно навіть за сукупністю рішень пана Макрона лишень одного 13 липня нагорода виглядає цілком заслуженою.