Україна презентує партнерам «Антибалістичну програму»

Президент України Володимир Зеленський прибув до Франції, де проведе низку міжнародних зустрічей, присвячених посиленню обороноздатності України. Про це глава держави повідомив у своїх соцмережах.

За словами президента, головним пріоритетом нинішнього візиту є посилення захисту України від російських балістичних ракет.

France. Today, important talks will take place here that can open up significantly greater opportunities for Ukraine to strengthen its defenses.



Our top priority is anti-ballistic defense. We will present our Anti-Ballistic Program to our partners and, for the first time, hold a… pic.twitter.com/MH5znVB4Qz — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 13, 2026

У Франції українська сторона вперше представить партнерам «Антибалістичну програму» та проведе зустріч за участю лідерів держав, радників із питань національної безпеки й представників оборонної промисловості країн, які можуть долучитися до створення нової антибалістичної системи.

— Головний пріоритет – антибалістика. Представимо партнерам нашу «Антибалістичну програму» і вперше проведемо зустріч на рівні лідерів, радників з питань національної безпеки та оборонних компаній країн, які можуть конкретними речами докластися до побудови нової антибалістичної системи, — зазначив Зеленський.

Крім цього, президент проведе окрему зустріч із французьким лідером Емманюелем Макроном.