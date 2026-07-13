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Полiтика

Україна презентує партнерам «Антибалістичну програму»

Україна презентує партнерам «Антибалістичну програму»

Президент України Володимир Зеленський прибув до Франції, де проведе низку міжнародних зустрічей, присвячених посиленню обороноздатності України. Про це глава держави повідомив у своїх соцмережах.

За словами президента, головним пріоритетом нинішнього візиту є посилення захисту України від російських балістичних ракет.

У Франції українська сторона вперше представить партнерам «Антибалістичну програму» та проведе зустріч за участю лідерів держав, радників із питань національної безпеки й представників оборонної промисловості країн, які можуть долучитися до створення нової антибалістичної системи.

— Головний пріоритет – антибалістика. Представимо партнерам нашу «Антибалістичну програму» і вперше проведемо зустріч на рівні лідерів, радників з питань національної безпеки та оборонних компаній країн, які можуть конкретними речами докластися до побудови нової антибалістичної системи, — зазначив Зеленський.

Крім цього, президент проведе окрему зустріч із французьким лідером Емманюелем Макроном.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

ФранціяВолодимир ЗеленськийАнтибалістична програма
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