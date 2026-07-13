Україна презентує партнерам «Антибалістичну програму»

Президент України Володимир Зеленський прибув до Франції, де проведе низку міжнародних зустрічей, присвячених посиленню обороноздатності України. Про це глава держави повідомив у своїх соцмережах.
За словами президента, головним пріоритетом нинішнього візиту є посилення захисту України від російських балістичних ракет.
France. Today, important talks will take place here that can open up significantly greater opportunities for Ukraine to strengthen its defenses.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 13, 2026
Our top priority is anti-ballistic defense. We will present our Anti-Ballistic Program to our partners and, for the first time, hold a… pic.twitter.com/MH5znVB4Qz
У Франції українська сторона вперше представить партнерам «Антибалістичну програму» та проведе зустріч за участю лідерів держав, радників із питань національної безпеки й представників оборонної промисловості країн, які можуть долучитися до створення нової антибалістичної системи.
— Головний пріоритет – антибалістика. Представимо партнерам нашу «Антибалістичну програму» і вперше проведемо зустріч на рівні лідерів, радників з питань національної безпеки та оборонних компаній країн, які можуть конкретними речами докластися до побудови нової антибалістичної системи, — зазначив Зеленський.
Крім цього, президент проведе окрему зустріч із французьким лідером Емманюелем Макроном.Автор: Сергій Ваха