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Війна

СБУ провела масштабну спецоперацію проти РФ

СБУ провела масштабну спецоперацію проти РФ

У ніч на 13 липня СБУ провела масштабну спецоперацію, одночасно завдавши ударів по низці військових, логістичних та паливних об’єктів на території рф і тимчасово окупованого Криму.

Ці заходи впливу на росію відбуваються у межах поставлених Президентом України завдань щодо зниження її військово-економічного потенціалу, повідомляє СБУ.

Безпілотники СБУ уразили: 

- Два патрульні катери проєкту 12150 «Мангуст» в акваторії Чорного моря; 
- Ангари з військовою технікою та спеціальним обладнанням на авіабазі «Багерове» на тимчасово окупованій території АР Крим; 
- Три стаціонарні радіолокаційні станції, які використовувалися противником для виявлення безекіпажних катерів та ударних БпЛА; 
- Автомобільні пороми «Єйськ» та «Марія» на поромному терміналі «Крим» у Керчі; 
- Автомобільні пороми «Лаврентій» та «Панагія» у порту «Кавказ»; 
- Три резервуари комплексу перевантаження нафтопродуктів у порту «Кавказ»; 
- Залізничний склад із цистернами на вантажній станції «Кавказ»; 
- Резервуарний парк нафтобази у населеному пункті В’язники Ставропольського краю рф (відстань — 600 км). 

Одночасне ураження десятків цілей у різних віддалених локаціях за одну ніч свідчить про те, що СБУ нарощує масштаб своїх далекобійних спецоперацій. Критично важливі елементи військової та нафтової інфраструктури рф палатимуть і надалі.

Фото: СБУ.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

РосіяСБУУкраїнавійнакрим
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