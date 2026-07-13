Європа купила рекордну кількість СПГ у РФ

У першому півріччі 2026 року Європа імпортувала з провідного російського СПГ-заводу "Ямал" більше скрапленого природного газу, ніж будь-коли раніше, поглинувши майже весь обсяг продукції сибірського заводу за кілька місяців до набрання чинності заборони ЄС на імпорт російського газу.

За даними аналітичної компанії Kpler, обсяг закупівель ЄС у компанії "Ямал СПГ", яку контролює російська приватна компанія "Новатек", у перші шість місяців року досяг рекордних 9,89 млн. тонн - це на 18 відсотків більше, ніж за аналогічний період минулого року, повідомляє Financial Times.

За оцінками неурядової організації Urgewald, Європа, ймовірно, заплатила за ці поставки до 6 млрд євро.

Згідно з даними Kpler, основними європейськими покупцями були Франція, Бельгія та Іспанія, які в першому півріччі 2026 року імпортували з "Ямалу" відповідно 3,6 млн, 2,9 млн та 2,7 млн тонн.

Правила ЄС уже забороняють закупівлю російського СПГ за короткостроковими контрактами, а це означає, що кожна партія газу з "Ямалу", призначена для Європи, потребує підтвердження від митних органів країни-імпортера про те, що продаж відбувся за довгостроковим контрактом.

З 1 січня 2027 року набуде чинності заборона ЄС на імпорт російського СПГ за довгостроковими контрактами. Це змусить Росію шукати альтернативні маршрути. Імпорт газу трубопроводами буде заборонено пізніше того ж року.

Готовність Європи приймати партії з "Ямалу" мала вирішальне значення для цього проєкту, який розташований у російській Арктиці та залежить від невеликого флоту спеціалізованих танкерів льодового класу Arc7.

Обсяги, які може відвантажувати об'єкт, значною мірою залежать від швидкої обробки таких суден у європейських портах, тоді як альтернативний варіант - використання Північного морського шляху для доставки до Азії - є ризикованішим і займає набагато більше часу.

Хоча в першому півріччі Європа отримала більше СПГ з "Ямалу", обсяги поставок до Азії впали на 74 відсотки - до трохи більше 510 000 тонн.

За словами обізнаних у цьому питанні джерел, це частково пов'язано з тим, що деякі міжнародні судноплавні компанії, страхові фірми та фінансисти побоюються санкцій ЄС.

Фото: sever-press.ru.